Великолукская лучница вышла в финал молодёжного Кубка Европы
Великолукская лучница Милана Мурзина вышла в финал молодёжного Кубка Европы, который проходит в Болгарии. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Ранее Мурзина заняла второе место квалификации. В блочном луке среди спортсменок до 21 года ей противостоят восемь соперниц из России, Италии, Болгарии, Исландии, Германии и Швейцарии.
В 1/4 финала Милана Мурзина выиграла у итальянки Арианны Валент – 138:136, а в полуфинале великолучанка победила соотечественницу Софию Масленникову – 138:136. В финальном спарринге Мурзина встретится с представительницей Италии Катериной Галло, которая ранее заняла первое место квалификационного отбора.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Великолукский боксёр Шехов рассказал о встрече с Майком Тайсоном и влиянии Мухаммеда Али
Команда великолукского боксёра Шехова начнёт переговоры об отборочном поединке перед титульным боем