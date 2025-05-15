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Великолукская лучница вышла в финал молодёжного Кубка Европы

Великолукская лучница Милана Мурзина вышла в финал молодёжного Кубка Европы, который проходит в Болгарии. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото предоставила Милана Мурзина

Ранее Мурзина заняла второе место квалификации. В блочном луке среди спортсменок до 21 года ей противостоят восемь соперниц из России, Италии, Болгарии, Исландии, Германии и Швейцарии.

В 1/4 финала Милана Мурзина выиграла у итальянки Арианны Валент – 138:136, а в полуфинале великолучанка победила соотечественницу Софию Масленникову – 138:136. В финальном спарринге Мурзина встретится с представительницей Италии Катериной Галло, которая ранее заняла первое место квалификационного отбора.

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