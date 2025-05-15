Псковские футболистки стали победителями первенства СЗФО
Футболистки клуба «Псков» стали победителями первенства Северо-Западного федерального округа среди девочек до 15 лет, которое прошло в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
В соревнованиях участвовали команды из Пскова, Петрозаводска, Ленинградской области и Коми. «Псков» провёл четыре игры и во всех одержал победу. В финальном матче псковички выиграли у спортшколы № 7 из Петрозаводска – 1:0.
Благодаря этой победе псковский коллектив получил путёвку на первенство России.
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