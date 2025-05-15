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Спорт

Фестиваль по плаванию «Кубок Победы» стартует в Пскове 17 мая

Фестиваль по плаванию «Кубок Победы», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в псковском бассейне ПсковГУ «Универсант» 17 и 18 мая. Об этом сообщается в группе бассейна в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Состязания пройдут в семи возрастных группах. Каждый день участник Кубка Победы может стартовать только на двух дистанциях в личном зачёте.

Первые заплывы стартуют 17 мая в 9:20. На воду выйдут пловцы 2015 года рождения и младше, а также 2014-2013 годов рождения.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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