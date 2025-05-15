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Общество

Известные псковичи стали амбассадорами раздельного сбора отходов

Среди тех, кто занимается раздельным сбором мусора и регулярно сдаёт его на «Экобазу», есть немало известных псковичей, включая руководителей банков, предприятий и организаций. Об этом рассказал руководитель проекта «Экобаза» Максим Сотник в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Максим Сотник. Фото: ПАИ

«Чаще всего, по словам людей, продвигающих и спонсирующих экодвижение, к культуре постпотребления взрослых агитируют их дети. Они слышат об этом в школе, интернете, читают в новостях, а также принимают участие в различных акциях на эту тему», – отметил Максим Сотник.

Псковичи, включая лидеров общественного мнения, различные клубы, в том числе байкерские, заботятся об улучшении состояния экологии, продвигают идею её защиты в массы, подчеркнул гость эфира. «По соседству с нами находится база одного из клубов, часть сообщества которого на постоянной основе приносит на «Экобазу» вторсырьё: стеклянные и пластиковые бутылки, крышки и макулатуру», – уточнил он.

Кроме того, отходы привозят жители не только Пскова, но и других муниципалитетов, например Печор, Опочки. «Экобаза» начала работать с юридическими лицами и даже готова им платить за собранное вторичное сырьё. Контакт уже налажен с несколькими кафе, которые сдают бумагу, стекло и плёнку, добавил Максим Сотник.

Отметим, что часть средств руководство проекта направляет на аренду, оплату работы по прессовке и заготовке вторсырья. Проект не является коммерческим.

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