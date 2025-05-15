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Открытые чемпионат и первенство Великих Лук по лёгкой атлетике стартуют 21 мая

Летние открытые чемпионат и первенство Великих Лук по лёгкой атлетике пройдут на стадионе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) 21 и 22 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лёгкой атлетики Великих Лук.

Фото: ПАИ

Спортсмены будут бороться за победу в двух возрастных группах – 2009 года рождения и старше, а также 2010-2011 годов рождения.

Медали разыграют в беге на 100, 200, 400, 800, 1 500 и 3 000 метров, а также 100, 110, 300, 400 метров с барьерами, прыжках в высоту и длину, тройных прыжках, эстафете, метании ядра, диска и копья.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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