Открытые чемпионат и первенство Великих Лук по лёгкой атлетике стартуют 21 мая

11:47, 15 мая 2025, ПАИ

Летние открытые чемпионат и первенство Великих Лук по лёгкой атлетике пройдут на стадионе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) 21 и 22 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лёгкой атлетики Великих Лук.

Спортсмены будут бороться за победу в двух возрастных группах – 2009 года рождения и старше, а также 2010-2011 годов рождения.

Медали разыграют в беге на 100, 200, 400, 800, 1 500 и 3 000 метров, а также 100, 110, 300, 400 метров с барьерами, прыжках в высоту и длину, тройных прыжках, эстафете, метании ядра, диска и копья.

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