Памятник вдохновлявшей Андрея Тарковского фольклорной певице откроют в Усвятах

12:51, 15 мая 2025, ПАИ

17 мая в 14:00 на улице Карла Маркса в Усвятах откроют памятник вдохновлявшей Андрея Тарковского фольклорной певице Ольге Сергеевой. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Усвятского МО Дмитрий Петров.

«На протяжении последних десятилетий Усвятский край ассоциируется с именем замечательной фольклористки Ольги Федосеевны Сергеевой, - отметил Дмитрий Петров. - Ежегодные фольклорные фестивали, Дом фольклора в деревне Церковище, фольклорные выходные, парк имени Ольги Сергеевой - все это связано с её именем».

Ольга Сергеева родилась 27 сентября 1922 в Витебской губернии, умерла 8 декабря 2002 в Усвятах. Фольклорная певица стала музыкальным символом родины для режиссёра Андрея Тарковского в его фильме «Ностальгия». В картине звучат песни в исполнении Сергеевой: «Ой, кумушки, кумитеся» и свадебный плач «Кормилец-Божухна». «Знак русского» — так определял песни Ольги Сергеевой Андрей Тарковский.

Она также оказала влияние на множество фольклорных исполнителей, среди которых Евгения Смольянинова и Пелагея. Пелагея не раз на своих концертах и пресс-конференциях упоминала о влиянии творчества Ольги Сергеевой.

Усвятскую певицу отличал богатый репертуар и характерная манера исполнения.