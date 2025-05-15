В Великих Луках курьер группы мошенников получил срок в колонии

16:29, 15 мая 2025, ПАИ

В Великих Луках курьер группы мошенников получил срок в колонии. Злоумышленник проведёт за решёткой два года и три месяца, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Курьер признан виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно в хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершённом организованной группой.

В октябре 2023 года подсудимый вступил в банду, которая занималась обманом пенсионеров. Он взял на себя обязанности «курьера», который забирал деньги у людей, доверившихся его подельникам. Часть похищенных средств преступник оставлял себе в качестве вознаграждения, часть переводил на банковские счета, указанные руководителем организованной группы.

7 ноября 2023 года пожилой великолучанке по телефону сообщили, что её дочь попала в ДТП, и предложили для решения вопроса с пострадавшей стороной передать деньги курьеру. Не созвонившись с дочерью, потерпевшая отдала подсудимому 75 тысяч рублей.

14 ноября 2023 года другой пожилой великолучанке по телефону сообщили, что ее племянница стала участником автомобильной аварии с пострадавшими. Пенсионерке тоже предложили передать деньги курьеру. Таким способом женщина якобы сможет возместить ущерб пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. Не созвонившись с родственниками, потерпевшая передала подсудимому 120 тысяч рублей.

На следующий день аналогичным способом подсудимый получил от третьей потерпевшей 150 тысяч рублей. В этот раз пожилая жительница Локнянского района думала, что денежные средства нужны для лечения водителя, пострадавшего в результате аварии, виновницей которой якобы была ее дочь.

Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, полностью возместил причиненный потерпевшим ущерб, принес им свои извинения, что суд учел в качестве смягчающих обстоятельств. По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.