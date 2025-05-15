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Псковичу ужесточили приговор до семи лет колонии за дискредитацию ВС РФ

Судебная коллегия по уголовным делам Псковского областного суда ужесточила приговор мужчине, осуждённому за дискредитацию ВС РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По приговору Псковского городского суда мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему было запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, сроком на три года.

В апелляционном представлении прокурор указал на мягкость назначенного наказания. После повторного рассмотрения дела приговор был изменён. Осуждённому назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. В остальном приговор оставлен без изменений.

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