Псковичу ужесточили приговор до семи лет колонии за дискредитацию ВС РФ

19:10, 15 мая 2025, ПАИ

Судебная коллегия по уголовным делам Псковского областного суда ужесточила приговор мужчине, осуждённому за дискредитацию ВС РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По приговору Псковского городского суда мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему было запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, сроком на три года.

В апелляционном представлении прокурор указал на мягкость назначенного наказания. После повторного рассмотрения дела приговор был изменён. Осуждённому назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. В остальном приговор оставлен без изменений.