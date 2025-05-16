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Общество

День Мавры Зелёные щи наступил по народному календарю

16 мая по народному календарю отмечается день Мавры Рассадницы (Молочницы, Мавры Зелёные щи), сообщает calend.ru.

Молодые супруги Тимофей и Мавра жили в конце III века, за свою веру во Христа они подверглись чудовищным истязаниям и были распяты. Молодожены прожили в браке всего 20 дней.

В русском народном календаре Мавра приобрела несколько прозвищ. Наиболее известное из них — Рассадница — говорит само за себя. В этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды семенами овощей. Иногда свежие посадки окропляли святой водой, чтобы защитить растения от гусениц и тли.

Придерживались и некоторых других поверий. Например, капусту было не принято сажать в четверг, даже если на него приходился день Мавры Рассадницы; считалось, что ее будут точить черви. При пересадке растений женщины не ели хлеба, чтобы куры не склевали молодую поросль.

Зелеными щами день Мавры назывался потому, что в середине мая начинали варить щи не из квашеной капусты (ее запасы к этому времени заканчивались), а из свежей зелени — щавеля, лебеды, крапивы. Так и говорили: «В зеленые щи крапиву ищи». Эта трава не случайно пользовалась популярностью; весной в ней содержится множество полезных веществ, необходимых после долгой зимы.

Мавру также величали Молочницей. Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, приносят самое вкусное и густое молоко. «И хозяйке легко, коль на столе молоко», — такую поговорку вспоминали на Мавру. Наблюдали за приметами. И большая роса, и ясный день предвещали хороший урожай огурцов, а вот отсутствие росы утром обещало дождь днем.

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