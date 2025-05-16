Международный день света отмечается 16 мая

07:45, 16 мая 2025, ПАИ

16 мая празднуется Международный день света, учреждённый ЮНЕСКО в ноябре 2017 года, сообщает calend.ru. Он посвящен роли света в науке, культуре, искусстве, медицине и энергетике, образовании.

Свет играет центральную роль в деятельности человека. На самом фундаментальном уровне, посредством фотосинтеза, свет является источником зарождения самой жизни. Изучение света привело к появлению альтернативных источников энергии, существенным медицинским достижениям в области технологий диагностики и лечения заболеваний, созданию скоростного интернета.

Новый праздник призван пропагандировать роль света и световых технологий в современной науке, стимулировать развитие образования, наук, основанных на световых технологиях, а также внедрять в жизнь результаты научной деятельности.

В качестве даты празднования был выбран день 16 мая, в который в 1960 году впервые в мире состоялась успешная демонстрация лазера, физиком и инженером Теодором Майманом.

Среди целей, преследуемых при проведении мероприятий, посвящённых этой дате - повышение осведомлённости и понимания того, каким образом свет и световые технологии влияют на повседневную жизнь и окружающий мир. Ведь существует и проблема, связанная с тем, что свет в тёмное время суток играет и пагубную, а иногда даже гибельную роль в жизни отдельных представителей фауны (проблема сохранения тёмного неба). Помимо этого, важной задачей координаторов мероприятий становится решение вопроса энергоэффективности через внедрение новых технологий.