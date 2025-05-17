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Общество

Электроэнергию планируют отключить в некоторых частях Печорского округа на следующей неделе

Плановое отключение электроэнергии произойдёт в некоторых населённых пунктах Печорского округа на следующей неделе. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Фото: ПАИ

В каждый из дней электроэнергию отключат с 10:00 до 17:00. Частично электричество отключат в деревне Турок 19 мая. Полное отключение планируется в Лопотово, Забродье, Замогилье, Слизово, Зуево, Волково с 19 по 23 мая, в Глазово 20 и 22 мая , в Тайлово 20, 22 и 23 мая, а также в Ласково, Берзино и Михалёво 20 мая, в Михалёво 22 мая, в Мотовилово, Мотылино, Дубровке и Пасеке 23 мая.

«Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения», – напомнили в администрации Печорского округа.

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