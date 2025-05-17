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Общество

В Усвятах установили закладной камень в честь битвы Александра Невского

В Усвятах установили закладной камень в честь битвы Александра Невского, пишет газета «Новая жизнь».

  • В Усвятах установили закладной камень в честь битвы Александра Невского
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • В Усвятах установили закладной камень в честь битвы Александра Невского
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • В Усвятах установили закладной камень в честь битвы Александра Невского
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • В Усвятах установили закладной камень в честь битвы Александра Невского
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • В Усвятах установили закладной камень в честь битвы Александра Невского
    Фото: газета «Новая жизнь»

Мероприятие собрало жителей Усвятской земли и гостей, желающих отдать дань уважения значимому этапу в истории муниципалитета.

Таким образом, Усвяты не только сохраняют память о своих героях, но и вдохновляют новое поколение знать и ценить свою историю.

Ранее в Усвятах открыли памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой.

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