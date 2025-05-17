В Усвятах установили закладной камень в честь битвы Александра Невского
В Усвятах установили закладной камень в честь битвы Александра Невского, пишет газета «Новая жизнь».
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
Мероприятие собрало жителей Усвятской земли и гостей, желающих отдать дань уважения значимому этапу в истории муниципалитета.
Таким образом, Усвяты не только сохраняют память о своих героях, но и вдохновляют новое поколение знать и ценить свою историю.
Ранее в Усвятах открыли памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой.
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