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Общество

Вторую школу креативных индустрий откроют в Псковской области

Вторая школа креативных индустрий откроется в регионе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в совем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Создание школы стало возможным благодаря победе региона в отборе для предоставления субсидии на создание школ креативных индустрий в 2026 году. Регион получит 41,6 миллиона рублей.

Школа будет создана на базе Печорской ДШИ и начнёт работу по трём направлениям: звукорежиссура и саунд-дизайн, фото- и видеопроизводство, дизайн. Новые возможности появятся благодаря президентскому нацпроекту «Семья».

Талантливые ребята 12-17 лет смогут учиться с использованием профессионального оборудования – студийных микрофонов, графических планшетов, камер и программ для 3D-моделирования, отметил губернатор.

«Школа креативных индустрий в Пскове показывает достойные результаты. В этом году ученики вышли в финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России» с серией анимационных фильмов«Псковские Барсики самые милые». Ребята записывают музыкальные альбомы для наших исполнителей, создают фото- и видеоконтент», - сказал глава региона и добавил, что теперь и у школьников Печорского округа появится больше возможностей развивать свои таланты.

Напомним, школу креативных индустрий открыли в Пскове 29 декабря 2023 года в рамках федерального проекта «Придумано в России».

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