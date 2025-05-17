Памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой открыли в Усвятах

17:02, 17 мая 2025, ПАИ

Памятник исполнительнице народной песни Ольге Федосеевне Сергеевой открыли в Усвятах. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Работу по организации установки памятника проделал актер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий города Санкт-Петербурга Виталий Салтыков. Узнав об идее увековечить Ольгу Сергееву в бронзе, он подключил все свои организаторские таланты и возможности.

Спонсорами установки памятника стали Лев Охотин и Кирилл Краснов, руководитель и финдиректор компании, выпускающей профессиональную косметику для волос. Воплотил их идею скульптор Владимир Бродарский.

К открытию памятника приурочен фольклорный музыкальный фестиваль «Ой, кумушки», который собрал фольклорные коллективы из всей Псковской области. На сцене выступили не только усвятские исполнители, но и фольклорные коллективы Псковской области.



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



















Завершением фестиваля стал большой хоровод, объединивший зрителей, исполнителей, гостей от мала до велика.

Также для гостей мероприятия выступила фолк-группа «Оттава Ё», которая привнесла современное звучание в классические народные мелодии, тем самым подтвердив, что традиции могут развиваться и меняться.