Памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой открыли в Усвятах
Памятник исполнительнице народной песни Ольге Федосеевне Сергеевой открыли в Усвятах. Об этом пишет газета «Новая жизнь».
Работу по организации установки памятника проделал актер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий города Санкт-Петербурга Виталий Салтыков. Узнав об идее увековечить Ольгу Сергееву в бронзе, он подключил все свои организаторские таланты и возможности.
Спонсорами установки памятника стали Лев Охотин и Кирилл Краснов, руководитель и финдиректор компании, выпускающей профессиональную косметику для волос. Воплотил их идею скульптор Владимир Бродарский.
К открытию памятника приурочен фольклорный музыкальный фестиваль «Ой, кумушки», который собрал фольклорные коллективы из всей Псковской области. На сцене выступили не только усвятские исполнители, но и фольклорные коллективы Псковской области.
-
Фото: газета «Новая жизнь»
-
Фото: газета «Новая жизнь»
-
Фото: газета «Новая жизнь»
-
Фото: газета «Новая жизнь»
-
Фото: газета «Новая жизнь»
-
Фото: газета «Новая жизнь»
-
Фото: газета «Новая жизнь»
-
Фото: газета «Новая жизнь»
-
Фото: газета «Новая жизнь»
-
Фото: газета «Новая жизнь»
Завершением фестиваля стал большой хоровод, объединивший зрителей, исполнителей, гостей от мала до велика.
Также для гостей мероприятия выступила фолк-группа «Оттава Ё», которая привнесла современное звучание в классические народные мелодии, тем самым подтвердив, что традиции могут развиваться и меняться.