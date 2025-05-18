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Общество

Около двух тонн салями и сосисок из Белоруссии не пропустили через госграницу в Псковской области

Около двух тонн салями и молочных сосисок из Белоруссии не пропустили через госграницу в деревне Лобок в Невельском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Причина – отсутствие ветеринарных сопроводительных документов для перевозки груза, подтверждающих безопасность и происхождение продукции. Кроме того, салями и молочные сосиски везли не в холодильнике, как это положено.

Перемещение продукции по таможенной территории ЕАЭС запретили и оформили акт о возврате груза. Товары вернули в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.

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