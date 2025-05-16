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Происшествия

Четыре гаража в Великих Луках и «Ниву» в Пскове подожгли злоумышленники

15 мая в 21:22 на улице Зенцовской в Великих Луках сгорели четыре гаража. Предположительная причина возгорания – поджог. Удалось спасти четыре хозпостройки. 16 мая в 2:11 на улице Труда в Пскове сгорел автомобиль «Нива». Предположительная причина возгорания – поджог. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

15 мая в 4:35 в деревне Зимари Пушкиногорского района горел жилой дом, огнем повреждена кровля, второй этаж полностью выгорел. На первом этаже огнем повреждена жилая комната и подсобное помещение по всей площади. Причина устанавливается.

В тот же день в 20:57 на проспекте Гагарина в Великих Луках сгорело несколько сараев. В жилых домах неподалёку огонь повредил сайдинг. Предположительная причина пожара – поджог. Эвакуированы 23 человека. Удалось спасти шесть хозяйственных построек и два двухэтажных жилых дома.

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