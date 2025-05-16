Членов общественных советов Псковской области научат коммуникации в соцсетях

09:47, 16 мая 2025, ПАИ

ЦУР Псковской области совместно с региональным правительством разработал образовательную программу для членов общественных советов, сообщили ПАИ в Центре управления регионом.

Специалисты Центра управления регионом Псковской области проведут серию очных мастер-классов для членов общественных советов региона. Программа включает обучение основным аспектам эффективного взаимодействия в соцсетях, таким как ведение и продвижение аккаунтов в социальных сетях, использование возможностей современных технологий – нейросетей, работа с обратной связью, подготовка качественного текста и создание визуального контента.

«Главная задача общественных советов – транслировать мнения граждан органам власти. Освоение цифровых инструментов и открытая коммуникация в соцсетях позволят членам советов быть ближе к людям, оперативнее реагировать на запросы и более прозрачно доносить информацию о своей работе. Уверена, что эта программа станет значимым шагом к усилению гражданского участия в принятии решений», – рассказала руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева.

Таким образом, члены общественных советов получат возможность освоить инструменты цифровой коммуникации, позволяющие существенно повысить уровень прозрачности их деятельности и наладить эффективное взаимодействие с жителями региона.