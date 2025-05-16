Мемориальную доску участнику СВО Михаилу Дмитриеву открыли в Пскове

12:29, 16 мая 2025, ПАИ

Мемориальную доску участнику СВО, гвардии ефрейтору 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, инженеру-сапёру Михаилу Дмитриеву открыли в здании Псковского кооперативного техникума сегодня, 16 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

К собравшимся обратился исполняющий обязанности заместителя по социальному сопровождению регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Игорь Корныльев.

«Светлой будет память об одном из лучших выпускников колледжа, герое, участнике специальной военной операции, отдавшем свою жизнь ради защиты нашей Родины, ради мира на земле. Его подвиг навсегда войдёт в историю нашей страны. Мы всегда будем помнить о нём как о человеке, который посвятил свою жизнь, защищая нашу мирную жизнь. Это символично, что мемориальная доска открывается в Год защитника Отечества, год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войны, ведь своим подвигом Михаил Викторович повторил подвиг участников Великой Отечественной войны», – подчеркнул он.

Вдова военнослужащего Анна Дмитриева рассказала, что стать военным – было заветной мечтой Михаила Дмитриева, поэтому после армии он сразу пошёл на контрактную службу.

«У Михаила остался ребёнок, который знает, что его папа герой. Мы гордимся своим папой и рады, что организовали открытие доски, для нас это очень важно. И очень символично, что это открытие проходит в Год защитника Отечества, но это ещё и земной день рождения моего мужа. И это дата, которая для меня очень много значит», – сказала она.

Вдова военнослужащего также рассказала, что при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик он попал под артобстрел. 17 января 2023 года Михаил Дмитриев скончался в госпитале имени Вишневского в Москве.

За доблестную службу его наградили орденом Мужества (посмертно), медалью «За отвагу», а также медалью «За боевые отличия».



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ













С инициативой установить мемориальную доску супруга военнослужащего обратилась в региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Сотрудники филиала договорились с директором Псковского кооперативного колледжа, где Михаил Дмитриев учился с 2019 по 2021 год. Социальные координаторы фонда согласовали установку доски с администрацией Пскова, заказали и согласовали дизайн доски с вдовой военнослужащего, а также организовали изготовление доски и её открытие.