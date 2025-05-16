Юные псковичи пофантазировали, каким должен быть полицейский дядя Стёпа

10:50, 16 мая 2025, ПАИ

Выставка «Полицейский дядя Степа – 2025» открылась в УМВД России по Псковской области. Авторы работ – участники регионального этапа одноименного всероссийского конкурса, организованного по инициативе МВД России. Он проходит ежегодно в преддверии Международного дня защиты детей, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области









Воспитанники детского дома, дети сотрудников органов внутренних дел и учащиеся образовательных учреждений региона лепили полицейских из пластилина, клеили светофоры из картона и красками создавали витражи. Правила конкурса не ограничивают творческие возможности участников: в поделке можно использовать любой подручный материал, тематику и сюжет.

Традиционно жюри конкурса – полицейские и члены Общественного совета при УМВД. С помощью голосования они выбрали трёх победителей, а также отметили авторов всех поделок дипломами. Особое внимание привлекли работы от областного центра семьи и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Лучшими работами в категории от шести до восьми лет признали поделки Натальи Виноградовой, Александра и Николая Бочаровых и Милены Лоташевой.

В группе от 9 до 11 лет лучшие работы, по мнению жюри, у Артёма Козлова и Владислава Толстобова.

В возрастной группе от 12 до 14 лет победили поделки Ирины Трояновой, Ярослава Кочеткова и Виктории Астратенок.

В этом году выделена отдельная номинация, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1941–1945 годов. Ребята подготовили множество оригинальных работ, авторами-победителями стали Ярослав Кочетков, Михаил Алексеев, Гордей Овчинников, Егор Астратенок.

Все участники конкурса получат грамоты, а победителей наградят подарками. В УМВД России по Псковской области выразили слова благодарности всем участникам конкурса, а также их родителям и педагогам.