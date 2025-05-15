81-й филармонический сезон закроют в Пскове концертом в честь 150-летия французского композитора

11:39, 16 мая 2025, ПАИ

81-й филармонический сезон закроют в Пскове концертом в честь 150-летия французского композитора Мориса Равеля. Мероприятие пройдёт в областной филармонии 23 мая и начнётся в 19:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области впервые на псковской сцене исполнит симфоническую сюиту из одноактного балета «Дафнис и Хлоя», написанную композитором на основе сюжета античного романа греческого писателя Лонга, широко популярного в эпоху Возрождения.

«Пасторальный любовный роман, откровенный и наивный, повествует о пастухе Дафнисе и пастушке Хлое, их идиллической жизни и любви на лоне природы, краткой разлуке и счастливом соединении под покровительством нимф и бога Пана», – отмечается в анонсе на сайте областной филармонии.