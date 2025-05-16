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Происшествия

Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

Трёх нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Днём 15 мая в деревне Новый Изборск Печорского района дорожные полицейские остановили для проверки ВАЗ-2106. Выяснилось, что за рулём легковушки был нетрезвый 65-летний местный житель. А вечером того же дня ещё двух пьяных водителей выявили в Пскове и Новосокольническом районе. Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

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