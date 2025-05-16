Депутат Госдумы предложил давать россиянам отпуск на секс

13:37, 16 мая 2025, ПАИ

Ежегодный оплачиваемый отпуск для повышения демографии следует предоставлять жителям России. С такой инициативой депутат Госдумы Георгий Арапов обратился в Минтруд РФ, сообщает 360.ru.

В 2024 году суммарный коэффициент рождаемости снизился в России до 1,41 ребёнка на одну женщину, напомнил парламентарий. Чтобы изменить ситуацию, по мнению депутата, необходимо ввести «демографическую неделю» – предоставлять россиянам дополнительный оплачиваемый отпуск.

«Для одиноких людей, заинтересованных в создании семьи, такая неделя может быть использована для знакомств и построения серьёзных отношений», – считает Георгий Арапов.