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Общество

Педагог из Псковской области вошла в состав разработчиков оценочных материалов демоэкзамена

Заместитель директора по учебно-производственной работе Островского многопрофильного колледжа Лидия Семёнова успешно прошла конкурсный отбор и включена в состав экспертов-разработчиков единых оценочных материалов демонстрационного экзамена. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото предоставили в комитете по образованию Псковской области

На федеральном уровне кандидатов отбирали среди представителей профессиональных сообществ, ведущих преподавателей и методистов образовательных учреждений, работодателей. Экспертная комиссия отметила высокий профессионализм представителя Псковской области, соответствующий современным требованиям стандартов образования.

«Включение специалиста из Псковской области в команду экспертов-разработчиков является важным этапом в развитии образовательного пространства региона и демонстрирует готовность местных педагогов активно включаться в процесс формирования современного подхода к оценке уровня знаний учащихся», – подчеркнули в региональном профильном комитете.

В прошлом году первым разработчиком оценочных материалов от Псковской области стала методист Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса по специальности 43.02.15 «поварское и кондитерское дело» Светлана Ульянова.

Напомним, что по итогам 2024 года Псковская область вошла в топ-5 регионов с высоким уровнем организации и проведения демонстрационного экзамена. Организация работы в профессиональных образовательных организациях Псковской области была отмечена за высокое качество организации демонстрационных экзаменов.

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