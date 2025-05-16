Псковский терапевт: Лучший подарок на 30-летие – тонометр

15:48, 16 мая 2025, ПАИ

Лучший подарок на 30-летие – тонометр, сказала первый заместитель главврача Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Чаще всего новые тонометры, и механические, и автоматические, погрешностей не имеют. Единственное, немного «врут» тонометры на запястье», – уточнила Альбина Ханбабаева.

И. о. заместителя главврача по лечебной части Псковской городской поликлиники врач-терапевт Михаил Жуков напомнил, что есть правила измерения давления.

«Нужно посидеть молча минут 5–15, не скрещивая ноги, ни о чём не думая. Манжетка должна быть наложена правильно – на пару пальцев выше сгиба. Рука должна лежать спокойно, не на весу. Давление на левой и правой руке отличается, как правило, на 5–10 единиц. Где выше, по той и ориентируемся. Манжетка должна быть по размеру, не надо её обматывать вокруг руки несколько раз. И не надо несколько раз мерить давление на одной руке, одного раза на каждой руке вполне достаточно», – описал алгоритм Михаил Жуков.

Михаил Жуков также добавил, что молодые люди легче переносят гипертонию, зачастую они не чувствуют даже цифры в 170–180 единиц.

При этом в молодом возрасте гипертония легко поддаётся терапии, однако молодым людям трудно принять, что им теперь нужно пить таблетки всю жизнь. В 30 лет у парней это вообще не укладывается в голове, констатировала первый заместитель главврача Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева.

Медик также уточнила, что давление на гипотензивной терапии должно быть стабильным. «Не должно быть утром выше, потом нормальное, а потом опять высокое. Это повод обратиться к врачу для коррекции терапии», – отметила терапевт.