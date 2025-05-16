Построить жизнь заново: 63% ветеранов СВО из Псковской области нашли работу

15:53, 16 мая 2025, ПАИ

Ветераны боевых действий, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, не только возвращаются на старую работу, но и находят новую, а также открывают собственное дело.

Особое внимание сегодня государство уделяет помощи в социализации и трудоустройстве демобилизованных бойцов. Как рассказала руководитель регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надежда Васильева, 366 уволенных участников СВО в настоящее время находятся на индивидуальном комплексном социальном сопровождении. Из них 233 человека, а это 63 процента, трудоустроены. На прежнее место работы вернулись 39 ветеранов, 193 трудоустроены на новое место работы.

Своё дело

Сегодня они успешно работают на ряде производственных предприятий, включая «Бирчвуд» (деревообработка), «Опытный завод «Микрон» (производство стеллажного оборудования), ЗЭТО и многих других.

Например, житель Себежского района Александр Муравьев, уволенный с военной службы по состоянию здоровья в конце 2023 года, имел за плечами опыт работы водителя, электрика и техника по заправке кондиционеров. Получив с помощью регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и Кадрового центра Себежского района социальный контракт на 350 тысяч рублей, он начал заниматься шиномонтажем. Приобрел необходимое оборудование, а также балансировочный стенд и стенд для заправки кондиционеров. И уже в феврале этого года приступил к работе – обслуживает технику своих земляков.

Своё дело открыл трижды кавалер ордена Мужества Никита Ясаков. Ещё на госпитальной койке, где он находился долгое время после ампутации ноги, просчитывал возможные варианты дальнейшей жизни. Помогал ему в этом брат. Он-то и предложил заняться изготовлением мебели.

Сейчас брат вернулся на СВО, и Никита справляется на производстве один. «Многие себя сильно жалеют, – говорит он. – Пишут во все инстанции, что у нас ничего нет для людей с инвалидностью, а когда мы это создаем и зовем их, не приходят. Мы же на собственном примере показываем, как можно жить и развиваться, даже не имея руки или ноги. Перестаньте жалеть себя, приходите к нам, вместе справимся».

Кайф от работы

Судьба привела Павла Кашкина, в прошлом гражданина Латвии, в Псковской драматический театр. Сначала был переезд в РФ, потом СВО, получение гражданства РФ. Человек творческий – он работал на латвийском телевидении звукорежиссером, организатором спортивных мероприятий, концертов, выставок – теперь трудится заместителем заведующего художественно-постановочной частью Псковского театра драмы. Надежда Васильева лично встречалась с художественным руководителем театра, чтобы тот обратил внимание на способного парня.

«Мне все нравится в театре. От работы кайфую, – признаётся Павел. – Должность такая, что во все приходится вникать, в работу всех цехов, но к кому ни обращусь – все помогают».

Также доволен своей работой ветеран СВО, а с некоторых пор завхоз в местной администрации в Плюсском районе Сергей Агафонов.

Призвание

Житель одного из южных районов региона Алексей Янковский неожиданно для себя нашёл призвание в воспитании детей. Сегодня он работает в специальном учебно-воспитательном учреждении на должности воспитателя.

«Когда-то я окончил школу милиции, теперь образование пригодилось», – рассказывает собеседник.

Он, уроженец Псковской области, не одно десятилетие прожил в Донецке. В 2014 году вернулся в родной район, уехал защищать свою вторую родину – Донбасс, теперь вернулся.

Ещё 15 участников СВО решили получить образование. 14 человек учатся в негосударственном образовательном частном учреждении высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», четверо получают среднее профессиональное образование, 10 – высшее. Один участник СВО выбрал Псковский кооперативный техникум.

Не остаются без внимания и члены семей погибших. Четыре человека учатся в «Синергии», Псковском кооперативном техникуме и колледже профессиональных технологий и сервиса.

Как неоднократно отмечала руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева, основная задача сегодня – «построение жизни заново».