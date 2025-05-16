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Концерт Нижегородского русского народного оркестра пройдёт в Пскове 20 мая

Концерт Нижегородского русского народного оркестра имени В. А. Кузнецова пройдёт в Псковской областной филармонии 20 мая. Мероприятие начнётся в 19:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афишу предоставили в пресс-службе ТКД Псковской области

«Погрузитесь в волшебный мир музыки Микаэла Таривердиева – композитора, чьи мелодии стали саундтреками к самым любимым советским фильмам. Каждая нота этих произведений хранит в себе особую магию и теплоту, которые до сих пор отзываются в сердцах миллионов», – отметили в ТКД.

В программе вечера: «Песня о далёкой Родине» из фильма «Ирония судьбы», «Хабанера», «Мгновения», «Маленький принц», музыка из фильмов «Семнадцать мгновений весны», «Пассажир с «Экватора», «Медный ангел».

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