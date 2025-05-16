В Финском парке Пскова реставрируют частный жилой дом – памятник культуры

17:10, 16 мая 2025, ПАИ

Вблизи пешеходного мостика на улице Милицейской в Финском парке за забором ведется строительство, рассказали ПАИ обеспокоенные жители Пскова.

Псковское агентство информации обратилось за пояснением в комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, где пояснили, что речь идёт об объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой рубленый» XIX века, расположенный на улице Милицейской, 2. Дом находится в частной собственности физического лица.

В 2021–2024 годах за счёт средств владельца была разработана научно-проектная документация на проведение работ по сохранению этого объекта культурного наследия. На момент начала проектных работ сохранился только каменный цокольный этаж дома.

«Проектная документация, включая эскиз, была рассмотрена на заседании научно-методического и экспертного совета при комитете, на котором в основном была одобрена и рекомендована к дальнейшей работе, с учётом замечаний и предложений, высказанных на заседании совета», – отметили в комитете.

Кроме того, проектная документация имеет положительное заключение историко-культурной экспертизы, в установлённом законом порядке рассмотрена и согласована комитетом. Сейчас на памятнике культурного наследия проводятся первоочередные противоаварийные работы с проведением археологических полевых работ.

Следующим этапом работ, как пояснили в комитете, будет реставрация и приспособление под современное пользование. Вид дома будет воссоздан по сохранившемся документам и фотосвидельствам.