Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Финском парке Пскова реставрируют частный жилой дом – памятник культуры

Вблизи пешеходного мостика на улице Милицейской в Финском парке за забором ведется строительство, рассказали ПАИ обеспокоенные жители Пскова.

Фото здесь и далее предоставили в комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Псковское агентство информации обратилось за пояснением в комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, где пояснили, что речь идёт об объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой рубленый» XIX века, расположенный на улице Милицейской, 2. Дом находится в частной собственности физического лица.

В 2021–2024 годах за счёт средств владельца была разработана научно-проектная документация на проведение работ по сохранению этого объекта культурного наследия. На момент начала проектных работ сохранился только каменный цокольный этаж дома.

«Проектная документация, включая эскиз, была рассмотрена на заседании научно-методического и экспертного совета при комитете, на котором в основном была одобрена и рекомендована к дальнейшей работе, с учётом замечаний и предложений, высказанных на заседании совета», – отметили в комитете.

Эскиз проекта

Кроме того, проектная документация имеет положительное заключение историко-культурной экспертизы, в установлённом законом порядке рассмотрена и согласована комитетом. Сейчас на памятнике культурного наследия проводятся первоочередные противоаварийные работы с проведением археологических полевых работ.

Следующим этапом работ, как пояснили в комитете, будет реставрация и приспособление под современное пользование. Вид дома будет воссоздан по сохранившемся документам и фотосвидельствам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 мая 2025

Более 400 жителей Псковской области обратились на горячую линию по вопросам клещевого энцефалита
16 мая 2025

Почти 20 тонн манго не пропустили через границу в Псковской области
16 мая 2025

В Финском парке Пскова реставрируют частный жилой дом – памятник культуры
16 мая 2025

Схема движения автобусов изменится в Пскове с 19 мая
16 мая 2025

Военные учения проходят на полигоне «Завеличье»
16 мая 2025

Зачем лечить гипертонию, рассказали медики в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь». Главное
16 мая 2025

Вести дневник давления посоветовали псковичам врачи
16 мая 2025

Псковский терапевт: Лучший подарок на 30-летие – тонометр

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...