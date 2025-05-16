Почти 20 тонн манго не пропустили через границу в Псковской области
Партию манго не пропустили через российско-латвийскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В ФКП «Бурачки» провели карантинный фитосанитарный контроль 19,2 тонны свежего манго, который предназначался для получателя из Московской области.
Во время документарного контроля установили, что сведения, указанные на маркировке о месте производства (Бразилия), не соответствуют данным в фитосанитарном сертификате (Кот-д’Ивуар).
Следовательно, фитосанитарный сертификат не подтверждает соответствие партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям.
Ввоз партии манго на территорию России запретили, уточнили в пресс-службе.
Более 400 жителей Псковской области обратились на горячую линию по вопросам клещевого энцефалита
Зачем лечить гипертонию, рассказали медики в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь». Главное