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Общество

Почти 20 тонн манго не пропустили через границу в Псковской области

Партию манго не пропустили через российско-латвийскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ФКП «Бурачки» провели карантинный фитосанитарный контроль 19,2 тонны свежего манго, который предназначался для получателя из Московской области.

Во время документарного контроля установили, что сведения, указанные на маркировке о месте производства (Бразилия), не соответствуют данным в фитосанитарном сертификате (Кот-д’Ивуар).

Следовательно, фитосанитарный сертификат не подтверждает соответствие партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям.

Ввоз партии манго на территорию России запретили, уточнили в пресс-службе.

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