Поступление в Военно-морскую академию в Петербурге – лонгрид ПАИ для абитуриентов

16:48, 16 мая 2025, ПАИ

Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова (ВМА имени Н. Г. Кузнецова) – один из крупнейших военных вузов России, основанный в 1827 году. Это высшее учебное заведение Санкт-Петербурга ведёт подготовку кадров для военно-морского флота.

О преимуществах обучения, программах, преподавательском составе, проходном балле, количестве бюджетных мест и перспективах трудоустройства после обучения – обо всём этом в нашем лонгриде специально для абитуриентов.

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