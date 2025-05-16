Псковичам напомнили, на что можно потратить материнский капитал

17:52, 16 мая 2025, ПАИ

Псковичам напомнили, на что можно потратить материнский капитал. В региональном комитете по соцзащите уточнили, что программа материнского капитала продолжается до 2030 года в рамках нацпроекта «Семья». Это значит, что ещё больше псковских семей смогут улучшить свои жилищные условия. С 2009 года в Псковской области такой возможностью воспользовались 38,5 тысячи семей на сумму 16,4 млрд рублей.

С помощью средств маткапитала можно: купить квартиру/дом; внести первоначальный взнос или погасить ипотеку; построить/реконструировать дом (самостоятельно или с подрядчиком); реконструировать таунхаус.

С 2025 года семьи области могут использовать маткапитал на строительство дома с помощью подрядной организации и счета эскроу. Это делает покупку жилья безопасной.

С апреля 2020 года распорядиться средствами маткапитала можно в банке, где открывается кредит. Список финансовых организаций, с которыми СФР осуществляет информационное взаимодействие, есть здесь.

С 2020 года СФР выдает электронный сертификат на материнский капитал автоматически сразу после рождения ребенка, без необходимости обращения от родителей и подачи документов.