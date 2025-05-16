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Общество

Владимиру Путину доверяют более 80% опрошенных ВЦИОМ россиян

81,2 % россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ.

Фото: ПАИ

79,2 % положительно относятся к его работе на посту президента страны, не одобряют его работу – 13,3 %. Недоверие к президенту выразили только 15,2 % опрошенных граждан.

Вместе с этим работу Правительства России одобряют 52,7 % граждан. Не одобряют деятельность аппарата 17,4 % опрошенных. При этом главе кабмина РФ Михаилу Мишустину доверяют 62,3 % респондентов, а вот 18,8 % россиян выразили своё недоверие.

Опрос ВЦИОМ проводили с 5 по 11 мая этого года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

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