Псковичи могут пройти отбор для поступления в вузы Росгвардии

20:52, 16 мая 2025, ПАИ

Отбор кандидатов для поступления в военные учебные заведения Росгвардии проводит Управление Росгвардии по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Учебные заведения Росгвардии осуществляют подготовку офицеров с военным специальным образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур военно-политической работы в войсках национальной гвардии РФ с присвоением воинского звания «лейтенант». Срок обучения – пять лет.

В качестве кандидатов рассматривают мужчин – граждан РФ со средним общим или средним профессиональным образованием. В их числе граждане в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу, граждане до 24 лет, прошедшие или проходящие военную службу по призыву, и военнослужащие до 27 лет, проходящие военную службу по контракту.

Отбор проходит в Военную академию Росгвардии, в Саратовский военный ордена Жукова Краснознамённый институт войск национальной гвардии РФ, в Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ и в Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах образовательных учреждений, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону (8 8112) 73-43-13.