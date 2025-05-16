Два проекта благоустройства центра Куньи завершены
Реализация двух проектов благоустройства центра Куньи завершена. Об этом пишет газета «Пламя».
В прошлом году администрация района разработала два проекта, победивших в федеральной программе «Благоустройство сельских территорий». Один из них предполагает обустройство мест автомобильных парковок у зданий на улице Дзержинского и возле Куньинской школы, второй – строительство тротуаров на пересечении улиц Дзержинского и Больничной, а также возле зданий № 1, 3 и 5 на улице Дзержинского.
На сегодняшний день работы завершены. Подрядчик начал благоустройство четырёх дворовых территорий в Кунье.
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