Мошенники обманули псковича, который хотел сходить в театр с девушкой

23:47, 16 мая 2025, ПАИ

Пскович, который хотел сходить в театр с девушкой, оказался обманут мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина познакомился с девушкой в интернете. Новая знакомая предложила ему сходить в театр и отправила ссылку для покупки билетов за 3 500 рублей. При попытке оплаты с карты списались деньги.

Молодой человек решил вернуть средства и написал в чат поддержки, где было необходимо указать первоначальную сумму билета. Когда он сделал это, с его карты вновь списали ту же сумму. В итоге ему причинён ущерб на общую сумму семь тысяч рублей. Девушка на звонки мужчины больше не отвечала.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Прокуратура города взяла под контроль ход и результаты расследования.