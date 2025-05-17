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Спорт

Всероссийские соревнования по брейкингу проходят в Пскове

Всероссийские соревнования по брейкингу Break Rumble проходят в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове. Об этом сообщается в группе Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла в соцсети «ВКонтакте»

Соревнования станут отбором на финал спартакиады молодёжи, которая пройдёт в конце лета в Казани. Итоги подведут в личных зачётах среди всех возрастных групп, а также на командных стартах.

Состязания начинаются сегодня, 17 мая, выступлениями девушек 10–12 и 13–15 лет и завершатся 18 мая в 19:15 командным турниром взрослых танцоров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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