Всероссийские соревнования по брейкингу проходят в Пскове

10:45, 17 мая 2025, ПАИ

Всероссийские соревнования по брейкингу Break Rumble проходят в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове. Об этом сообщается в группе Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования станут отбором на финал спартакиады молодёжи, которая пройдёт в конце лета в Казани. Итоги подведут в личных зачётах среди всех возрастных групп, а также на командных стартах.

Состязания начинаются сегодня, 17 мая, выступлениями девушек 10–12 и 13–15 лет и завершатся 18 мая в 19:15 командным турниром взрослых танцоров.

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