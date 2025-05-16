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Происшествия

Пьяного водителя задержала транспортная полиция в Острове

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержала транспортная полиция в Острове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Ночью 14 мая у дома на улице 1 Мая инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ. За рулём находился нетрезвый 26-летний житель Новоржева. Автомобиль у него изъяли. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напоминают, что в соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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