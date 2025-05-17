Сельскохозяйственные ярмарки проходят в Стругах Красных и Невеле

11:44, 17 мая 2025, ПАИ

Традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки проходят в Стругах Красных и Невеле сегодня, 17 мая.



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»













В Струги участники прибыли из Порхова, Пскова, Печор, Острова, Дно, Себежа, Пыталово, а также из Новгородской области – всего около 50 человек, пишет газета «Струги».

В торговых рядах разместились товары крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предприятий, выставка работ мастеров народного творчества. Также можно приобрести сувениры, саженцы кустарников, рассаду цветов и овощей, продукты питания – мясо, молочную продукцию, сладости. Как всегда, популярностью пользуются чебуреки и другая продукция общепита райпо.

В Невеле собралось около 70 участников из Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Твери, Новгорода, Пскова, Великих Лук, пишет газета «Невельский вестник».



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»















Весенняя ярмарка в городе проходит впервые. Ассортимент широкий: здесь можно купить свежие продукты крупных сельских товаропроизводителей и личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей (мясо, колбасы, молоко, сметану, творог, яйца, сыр), хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, фрукты, мёд. Невельские крестьянско-фермерские хозяйства Антонины Рузевич, Владимира Скоробогатова и Галины Козловой также представили свою продукцию.

Разнообразны ряды с посадочными материалами – семенами, цветами, ягодными и декоративными культурами, саженцами плодовых деревьев и кустарников. Также на ярмарке мастеровые люди представили изделия из дерева, самодельную домашнюю мебель и сувенирную продукцию.