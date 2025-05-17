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Общество

Сельскохозяйственные ярмарки проходят в Стругах Красных и Невеле

Традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки проходят в Стругах Красных и Невеле сегодня, 17 мая.

  • Сельскохозяйственная ярмарка в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Сельскохозяйственная ярмарка в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Сельскохозяйственная ярмарка в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Сельскохозяйственная ярмарка в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Сельскохозяйственная ярмарка в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Сельскохозяйственная ярмарка в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Сельскохозяйственная ярмарка в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»

В Струги участники прибыли из Порхова, Пскова, Печор, Острова, Дно, Себежа, Пыталово, а также из Новгородской области – всего около 50 человек, пишет газета «Струги».

В торговых рядах разместились товары крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предприятий, выставка работ мастеров народного творчества. Также можно приобрести сувениры, саженцы кустарников, рассаду цветов и овощей, продукты питания – мясо, молочную продукцию, сладости. Как всегда, популярностью пользуются чебуреки и другая продукция общепита райпо.

В Невеле собралось около 70 участников из Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Твери, Новгорода, Пскова, Великих Лук, пишет газета «Невельский вестник».

  • Сельскохозяйственная ярмарка в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Сельскохозяйственная ярмарка в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Сельскохозяйственная ярмарка в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Сельскохозяйственная ярмарка в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Сельскохозяйственная ярмарка в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Сельскохозяйственная ярмарка в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Сельскохозяйственная ярмарка в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Сельскохозяйственная ярмарка в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»

Весенняя ярмарка в городе проходит впервые. Ассортимент широкий: здесь можно купить свежие продукты крупных сельских товаропроизводителей и личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей (мясо, колбасы, молоко, сметану, творог, яйца, сыр), хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, фрукты, мёд. Невельские крестьянско-фермерские хозяйства Антонины Рузевич, Владимира Скоробогатова и Галины Козловой также представили свою продукцию.

Разнообразны ряды с посадочными материалами – семенами, цветами, ягодными и декоративными культурами, саженцами плодовых деревьев и кустарников. Также на ярмарке мастеровые люди представили изделия из дерева, самодельную домашнюю мебель и сувенирную продукцию.

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Сельскохозяйственные ярмарки проходят в Стругах Красных и Невеле
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