Бушевавшая шесть часов магнитная буря прекратилась на Земле

14:19, 17 мая 2025, ПАИ

Магнитная буря прекратилась на Земле, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Магнитная буря интенсивностью от слабой до средней классов G1–G2 началась в середине ночи. Её продолжительность составила почти шесть часов.

Сейчас геомагнитное поле продолжает оставаться в неустойчивом состоянии.

По имеющимся прогнозам, до конца дня, в воскресенье и в понедельник возможны слабые возмущения геомагнитного поля, временами достигающие уровня слабой магнитной бури.