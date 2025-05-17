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Общество

Бушевавшая шесть часов магнитная буря прекратилась на Земле

Магнитная буря прекратилась на Земле, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

Магнитная буря интенсивностью от слабой до средней классов G1–G2 началась в середине ночи. Её продолжительность составила почти шесть часов.

Сейчас геомагнитное поле продолжает оставаться в неустойчивом состоянии.

По имеющимся прогнозам, до конца дня, в воскресенье и в понедельник возможны слабые возмущения геомагнитного поля, временами достигающие уровня слабой магнитной бури.

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