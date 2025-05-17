Мошенники рассылают россиянам фейковые сообщения о проверке отключений горячей воды

16:46, 17 мая 2025, ПАИ

Мошенники рассылают фейковые сообщения о проверке графика отключений горячей воды, рассказал юрист Давид Адамс, пишет РИА Новости.

Злоумышленники рассылают сообщения якобы от имени управляющих компаний, муниципальных служб или порталов госуслуг.

В письме обязательно будут фразы: «Узнайте, когда отключат горячую воду по вашему адресу», «Проверьте, когда отключат горячую воду в Вашем доме», а также ссылка, которая ведет на фейковый сайт либо на установку вредоносного ПО, а не на официальный ресурс, пояснил эксперт.

Кроме того, переход на поддельные сайты иногда завершает сессию в соцсети, перехватывая доступ к профилю пользователя для рассылки спама, а иногда устанавливает на устройство троян, ворующий логины, пароли и банковские данные. Также вредоносная страница может имитировать государственный ресурс и предлагать ввести персональные данные.