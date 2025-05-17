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Взрослые танцоры вступили в борьбу за награды на всероссийских соревнованиях по брейкингу в Пскове

Взрослые танцоры проводят индивидуальные выступления на всероссийских соревнованиях по брейкингу Break Ruble, которые проходят в Пскове. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Сегодня, 17 мая состязания стартовали выступлениями девушек 10-12 и 13-15 лет. Затем на площадку вышли юноши. Девушки от 19 лет начали выступать в 17:30, а сейчас за победу борются мужчины, в том числе их псковского коллектива «Хоть, отбавляй!»

Завтра, 18 мая день начнётся с выступлений девочек 7-9 лет и юниорок 16-18 лет. В конце стартуют командные состязания среди взрослых коллективов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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