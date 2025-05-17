Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области

21:31, 17 мая 2025, ПАИ

О самых подешевевших с 5 по 12 мая продуктах в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, свежие огурцы подешевели на 7,93 %, свежие помидоры – на 6,68 %, бананы – на 5,5 %, колбаса полукопчёная и варёно–копчёная – на 2,78 %, куриные яйца – на 2,73 %, капуста белокочанная свежая – на 1,91 %, пшеничная мука – на 1,62 %, печенье – на 1,49 %, яблоки – на 1,25 % и молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5–3,2 % жирности – на 1,14 %.

Напомним, что в Псковской области репчатый лук дорожает уже вторую неделю подряд. За рассматриваемый период его цена выросла на 6,99 %, а с 28 апреля по 5 мая – на 9,07 %.