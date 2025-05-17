Репчатый лук вторую неделю дорожает в Псковской области

20:16, 17 мая 2025, ПАИ

Самым подорожавшим с 5 по 12 мая продуктом в Псковской области стал репчатый лук – цена на овощ растёт уже вторую неделю подряд: за указанный она взлетела на 6,99 %, а с 28 апреля по 5 мая – на 9,07 %. О том, какие ещё продукты подорожали, рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, столовая свёкла выросла в цене на 5,31 %, морковь – на 4,45 %, крупа гречневая (ядрица) – на 3,83 %, пшено – на 1,9 %, картофель – на 1,85 %, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие – на 1,64 %, куры охлаждённые и мороженые – на 1,37 %, творог – на 1,22 % и свинина – на 1,06 %.

Отметим, что выручка сельхозпредприятий Псковского района за 2024 год составит 6,4 млрд рублей – это на 11,3 % больше, чем в 2023 году.