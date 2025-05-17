Женщина и ребёнок погибли в результате ДТП в Псковской области

21:51, 17 мая 2025, ПАИ

Женщина и ребёнок погибли в результате ДТП в деревне Заболотье Новосокольнического района. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»











Водитель автомобиля Nissan, не справившись с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии погибли женщина и ребёнок. Водитель получил травму головы и был доставлен в медучреждение бригадой скорой помощи.

На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.