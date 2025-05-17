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Происшествия

Женщина и ребёнок погибли в результате ДТП в Псковской области

Женщина и ребёнок погибли в результате ДТП в деревне Заболотье Новосокольнического района. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».

  • Женщина и ребёнок погибли в результате ДТП в Псковской области
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Женщина и ребёнок погибли в результате ДТП в Псковской области
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Женщина и ребёнок погибли в результате ДТП в Псковской области
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Женщина и ребёнок погибли в результате ДТП в Псковской области
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Женщина и ребёнок погибли в результате ДТП в Псковской области
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Женщина и ребёнок погибли в результате ДТП в Псковской области
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

Водитель автомобиля Nissan, не справившись с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии погибли женщина и ребёнок. Водитель получил травму головы и был доставлен в медучреждение бригадой скорой помощи.

На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.

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