Женщина и ребёнок погибли в результате ДТП в Псковской области
Женщина и ребёнок погибли в результате ДТП в деревне Заболотье Новосокольнического района. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
Водитель автомобиля Nissan, не справившись с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии погибли женщина и ребёнок. Водитель получил травму головы и был доставлен в медучреждение бригадой скорой помощи.
На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.
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