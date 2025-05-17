Как изменились цены на непродовольственные товары в Псковской области, рассказали аналитики

23:17, 17 мая 2025, ПАИ

О самых подорожавших и подешевевших с 5 по 12 мая непродовольственных товарах в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, шампунь подорожал на 1,93 %, мазь «Левомеколь» – на 1,55 %.

Снижение цены показали отечественный анальгин, детские бумажные подгузники и напольный электропылесос – на 1,95, 1,33 и 1,12 % соответственно.

Напомним, что в Псковской области с июля изменится тариф на газ. Розничная цена на природный газ составит 8,94 рубля за кубометр. Решение приняли в соответствии с приказом регионального комитета по тарифам и энергетике от 18 апреля 2025 года № 33-г.