Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Как изменились цены на непродовольственные товары в Псковской области, рассказали аналитики

О самых подорожавших и подешевевших с 5 по 12 мая непродовольственных товарах в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, шампунь подорожал на 1,93 %, мазь «Левомеколь» – на 1,55 %.

Снижение цены показали отечественный анальгин, детские бумажные подгузники и напольный электропылесос – на 1,95, 1,33 и 1,12 % соответственно.

Напомним, что в Псковской области с июля изменится тариф на газ. Розничная цена на природный газ составит 8,94 рубля за кубометр. Решение приняли в соответствии с приказом регионального комитета по тарифам и энергетике от 18 апреля 2025 года № 33-г.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 мая 2025

Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области
17 мая 2025

Репчатый лук вторую неделю дорожает в Псковской области
17 мая 2025

Что станет с рублём после переговоров в Стамбуле, спрогнозировал эксперт
16 мая 2025

Швейцария запретила своему бизнесу операции с аэропортом в Пскове
16 мая 2025

Средний чек по ипотеке в России вырос до нового рекорда
15 мая 2025

С июля в Псковской области изменится тариф на газ
15 мая 2025

Псковский губернатор обсудил с руководством ГК «Титан» строительство инжинирингового центра в «Моглино»
14 мая 2025

Новое производство планируют запустить на псковском заводе «Титан-Полимер»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...