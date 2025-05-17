Подведены итоги чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Первого дивизиона

22:53, 17 мая 2025, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Первого дивизиона, сообщили ПАИ в региональной федерации хоккея.



Фото: Федерация хоккея Псковской области



Фото: Федерация хоккея Псковской области



Фото: Федерация хоккея Псковской области



Фото: Федерация хоккея Псковской области



Фото: Федерация хоккея Псковской области



Фото: Федерация хоккея Псковской области



Фото: Федерация хоккея Псковской области



Фото: Федерация хоккея Псковской области



Фото: Федерация хоккея Псковской области



Фото: Федерация хоккея Псковской области



















По итогам соревнований первое место заняло псковское «Торнадо», на втором – «Олимп» из Пскова, а замкнул тройку лидеров великолукский «Экспресс».

В индивидуальных номинациях отметили сразу четырёх игроков «Торнадо». Лучшим вратарём признали Степана Тимофеева, лучшим бомбардиром стал Дмитрий Павлов, лучшим защитником – Иван Захаров, а лучшим снайпером – Никита Емельянов. Также лучшим ассистенотом стал Андрей Павлов из «Олимпа», а лучшим нападающим – Родион Миронов из «Экспресса».

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