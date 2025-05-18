Орден Дмитрия Донского передан семье погибшего отца Антония из Пскова

10:28, 18 мая 2025, ПАИ

Орден Благоверного князя Дмитрия Донского I степени передан семье погибшего в зоне СВО клирика Троицкого собора в Пскове иерея Антония Савченко, передаёт корреспондент ПАИ.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил посмертно удостоить иерея Антония Савченко орденом.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В рапорте митрополита Псковского и Порховского Матфея на имя патриарха сообщается, что с апреля 2022 года отец Антоний регулярно отправлялся в командировки в зону спецоперации, жил вместе с военнослужащими и поддерживал их.

В 2022 году иерея Антония Савченко удостоили медали Димитрия Донского и медали Александра Невского за мужественное несение пастырского служения в военных условиях. Также погибший священник имел несколько государственных наград.

В рапорте правящего архиерея Псковской епархии отмечается, что священник Антоний «за годы своего служения по окормлению военнослужащих снискал авторитет, признательность и искреннюю любовь как среди руководящего состава, так и среди солдат».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

































В резолюции, положенной на рапорт митрополита Матфея, говорится: «Скорблю вместе со Псковской паствой в связи с известием о гибели священника Антония Савченко, остававшегося на поле битвы до конца с воинами. Вечная память!»

Ранее сообщалось, что 12 мая отец Антоний погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции в результате удара РСЗО HIMARS.