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Спорт

В Довмонтовом городе проходит открытый турнир «Спортивный меч»

Открытый турнир «Спортивный меч» в номинации «Щит – меч» пройдёт в Пскове 18 мая. Впервые соревнования будут проходить на территории Довмонтова города, сообщили ПАИ организаторы.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Регистрация участников началась в 10:00. Для зрителей вход на соревнования свободный.

Организатором турнира стали псковское отделение Федерации спортивного меча и Псковский музей-заповедник.

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