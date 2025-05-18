В Довмонтовом городе проходит открытый турнир «Спортивный меч»
Открытый турнир «Спортивный меч» в номинации «Щит – меч» пройдёт в Пскове 18 мая. Впервые соревнования будут проходить на территории Довмонтова города, сообщили ПАИ организаторы.
Регистрация участников началась в 10:00. Для зрителей вход на соревнования свободный.
Организатором турнира стали псковское отделение Федерации спортивного меча и Псковский музей-заповедник.
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