В Довмонтовом городе проходит открытый турнир «Спортивный меч»

10:09, 18 мая 2025, ПАИ

Открытый турнир «Спортивный меч» в номинации «Щит – меч» пройдёт в Пскове 18 мая. Впервые соревнования будут проходить на территории Довмонтова города, сообщили ПАИ организаторы.

Регистрация участников началась в 10:00. Для зрителей вход на соревнования свободный.

Организатором турнира стали псковское отделение Федерации спортивного меча и Псковский музей-заповедник.