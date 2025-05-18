Михаил Ведерников поздравил работников музеев Псковской области с профессиональным праздником
Губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале поздравил работников музеев Псковской области с профессиональным праздником.
«Богатейшие собрания музеев созданы благодаря самоотверженному труду, талантам, любви к своему делу многих поколений музейных работников, которые сберегли уникальное наследие, в том числе и в годы Великой Отечественной войны, – отметил глава региона. – Благодарю вас за неоценимый вклад, который вы вносите в сохранение истории Псковской земли и в развитие культурной жизни региона».
Михаил Ведерников подчеркнул, что сотрудники музеев прививают любовь к прекрасному, помогают узнавать новое и учат гордиться Родиной, восхищаться людьми, которые жили, сражались, работали, творили на Псковской земле.
«Желаю вам счастья, добра, благополучия, крепкого здоровья, успехов и творческого вдохновения!» – заключил губернатор.
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Михаил Ведерников поздравил работников музеев Псковской области с профессиональным праздником