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Общество

Михаил Ведерников поздравил работников музеев Псковской области с профессиональным праздником

Губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале поздравил работников музеев Псковской области с профессиональным праздником.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Богатейшие собрания музеев созданы благодаря самоотверженному труду, талантам, любви к своему делу многих поколений музейных работников, которые сберегли уникальное наследие, в том числе и в годы Великой Отечественной войны, – отметил глава региона. – Благодарю вас за неоценимый вклад, который вы вносите в сохранение истории Псковской земли и в развитие культурной жизни региона».

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников подчеркнул, что сотрудники музеев прививают любовь к прекрасному, помогают узнавать новое и учат гордиться Родиной, восхищаться людьми, которые жили, сражались, работали, творили на Псковской земле.

«Желаю вам счастья, добра, благополучия, крепкого здоровья, успехов и творческого вдохновения!» – заключил губернатор.

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