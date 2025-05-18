Большая часть псковичей сообщили, что их дети проведут летние каникулы дома

13:42, 18 мая 2025, ПАИ

Каждый третий родитель (33 %) из опрошенных в Пскове рассказал, что его дети проведут летние каникулы дома. Об этом сообщается в опросе сервиса SuperJob.

29и% респондентов отправят школьников в деревню или на дачу, 13 % – в детские лагеря, 11 % – на Чёрное море, 7 % – в путешествие по стране, 2 % – за границу.

Среди российских направлений лидерами стали Байкал, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан. Из зарубежных вариантов чаще всего назывались Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Грузия и Азербайджан.

Ещё 2 % родителей отправят детей в школьные лагеря. Каждый десятый выбрал формат отдыха в санаториях, турпоходах, поездках к родственникам. 8 % пока не знают, где их ребёнок проведёт лето.