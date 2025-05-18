В Псковском музее отметили профессиональный праздник и напомнили о бесплатном посещении экспозиций

10:06, 18 мая 2025, ПАИ

Сегодня сотрудники музеев всего мира отмечают свой профессиональный праздник – Международный день музеев. В торжественной обстановке в пространстве выставки «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были» генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова поздравила сотрудников музея, а также вручила грамоты и благодарности за высокие профессиональные достижения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

«Служение музейному делу – это совершенно особенное призвание, сопряжённое с многими трудностями и тяготами. Но я абсолютно убеждена, что люди, которые выбрали для себя музейную жизнь, – по-настоящему счастливые люди,» – подчеркнула Светлана Мельникова.

Украшением праздничного утра стало музыкальное сопровождение: певец Виталий Сергеев исполнил несколько композиций.

Напомним, что сегодня в честь праздника посетить все объекты Псковского музея-заповедника можно бесплатно.